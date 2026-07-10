Advierten de vacíos constitucionales en anteproyecto de ley de plebiscito minero

El anteproyecto de ley presentando en la Asamblea Nacional que propone someter a plebiscito nacional la decisión sobre la mina de cobre en Donoso plantea serias dudas jurídicas, según el análisis presentado por el expresidente del Colegio Nacional de Abogados de Panamá, Juan Carlos Arauz.

Arauz aclaró que el examen no se refiere al fondo del tema minero, sino al mecanismo propuesto. “Más allá de la posición que cada persona tenga sobre la minería, el análisis constitucional del mecanismo propuesto resulta indispensable”, indicó.

En su análisis, el jurista enumeró 12 razones que sustentan su cuestionamiento. Señaló que “la Constitución no contempla un plebiscito nacional como el que propone el proyecto” y que este “le otorga carácter vinculante sin señalar la norma constitucional que lo autoriza”.

Asimismo, advirtió que “una ley ordinaria no puede crear, por sí sola, un mecanismo nacional de democracia directa si la Constitución no lo prevé, y que el proyecto obliga al Tribunal Electoral a organizar el proceso sin explicar el fundamento constitucional de esa competencia”.

De igual forma, sostuvo que el anteproyecto confunde el principio de soberanía popular con la democracia directa. “Que el poder emane del pueblo no significa que cualquier consulta pueda crearse por ley”, afirmó.

Arauz también señaló que la iniciativa no desarrolla aspectos esenciales para la realización de un plebiscito, como “el procedimiento, campaña, escrutinio, recursos, mayorías y efectos”, elementos que consideró indispensables para una consulta de alcance nacional.

Finalmente, indicó que el anteproyecto podría afectar contratos, derechos adquiridos y procedimientos vigentes sin establecer cómo se resolverían esos posibles conflictos”. Además, manifestó que la propuesta “ignora posibles obligaciones internacionales del Estado y el riesgo de controversias o arbitrajes”.