Aduanas inicia operativo “Navidad sin Contrabando”

Mañana, 15 de octubre, iniciará el operativo “Navidad sin Contrabando”, con el objetivo de combatir el contrabando y la falsificación en todos sus niveles, informó la Autoridad Nacional de Aduanas.

Bajo el lema “Celebremos en paz con factura fiscal. Compra legal, regala con confianza”, la entidad alerta al público en general sobre la importancia de solicitar su factura fiscal al momento de realizar sus compras y a los comerciantes sobre la necesidad de contar con la Declaración de Aduanas correspondiente y el pago de los impuestos, para evitar que sus mercancías les sean retenidas para investigación al momento de ser abordados por los inspectores de la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera (DPFA) en sus negocios o cuando estén trasladando mercancías por territorio nacional.

“Este año, Aduanas intensificará sus esfuerzos a lo largo del país para ponerle frenos a la venta de artículos falsificados y al contrabando callejero, actividades que financian al crimen organizado y afectan la salud del pueblo, ya que muchos de los productos, principalmente los medicamentos, no tienen registros sanitarios, lo que representa un serio peligro para la salud de quienes los compran”, enfatizó el comunicado de la entidad.