Aduana incauta mercancía valorada en más de B/.56 mil en Chiriquí.

Una residencia en el corregimiento de San Pablo Viejo, en el distrito de David, se convirtió en el epicentro de un duro golpe al comercio ilícito, luego de que unidades de la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera (DPFA) decomisaran un cargamento de contrabando tasado en más de B/.56,000.00.

La operación, llevada a cabo mediante una diligencia de allanamiento autorizada, permitió a los inspectores aduaneros desmantelar un centro de acopio clandestino donde se acopiaban productos de alta demanda comercial y restringida, operando al margen de las normativas fiscales del país.

Detalles del decomiso

- 50 pacas de cigarrillos marca Gold City.

- 225 cajas del suplemento estimulante Vital Honey.

- 11 cajas de envoltorios para tabaco marca Blunt Wrap.

- 16 botellas de licor Magnum de 200 mililitros.

- Cajas surtidas de cigarros Grape Phillies Blunt y Strawberry Phillies Blunt.

- 1 vehículo tipo panel con placa nacional, presuntamente utilizado para la logística y distribución de la carga.

Todo el inventario incautado, junto con el automóvil retenido, fue trasladado bajo estrictas medidas de seguridad hasta la sede de la DPFA en la Zona Occidental. Las autoridades competentes ya iniciaron las investigaciones de rigor para dar con los responsables y esclarecer la red detrás de esta operación ilegal.