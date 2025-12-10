Acuerdan ajustes al salario mínimo, a partir del 16 de enero de 2026

La Comisión Nacional de Salario Mínimo, integrada por representantes del sector trabajador, empleador y del Gobierno, alcanzó un “consenso histórico” sobre las nuevas tasas salariales que aplicarán en todo el país a partir del 16 de enero de 2026, según informó el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel).

El comunicado oficial destaca que el ajuste “beneficiará a más de 400 mil trabajadores a nivel nacional” y que fue aprobado tras un proceso en el que la comisión analizó “alternativas de manera transparente y rubro por rubro”.

Entre los aumentos definidos, el Mitradel detalló que en la región 1 se estableció para el sector doméstico un incremento de 10 balboas mensuales, mientras que los agentes de seguridad recibirán 12 balboas en ambas regiones. En los sectores de restaurantes, hoteles y transporte de carga, el incremento será de 9.50 balboas.

El documento añade que “los recolectores de desechos en la región 1, recibirán 15 balboas mensuales más”. En tanto, el comercio al por menor y al por mayor en la región 1 tendrán aumentos de 9.50 balboas mensuales.

La ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz de Cedeño, resaltó el compromiso mostrado durante la negociación. Según afirmó, trabajadores y empleadores lograron ponerse de acuerdo “poniendo la paz social y el bienestar del país como prioridad”. También señaló que las proyecciones económicas para 2026 son positivas, impulsadas por “el impacto de las mega obras que el gobierno lleva adelante en todo el país”.

De acuerdo con el Mitradel, a partir de 2026 los representantes de los tres sectores se reunirán de manera permanente para “analizar la situación económica actual”, con el fin de fortalecer la preservación y generación de empleos estables.

El comunicado también subraya que ambas partes destacaron “el papel de moderador de la ministra de Trabajo”, cuya gestión permitió “un clima de armonía y acercamientos entre las partes en beneficio de todos los trabajadores del país”.