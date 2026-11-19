El consultor laboral René Quevedo estimó que la actividad minera podría generar alrededor de 15,000 empleos directos e indirectos en 2027, considerando el aumento de personal vinculado a las operaciones y los servicios relacionados.

Según explicó, el sector cuenta actualmente con unos 3,000 trabajadores directos y 4,000 indirectos. Quevedo destacó que el mayor impacto se reflejaría en los empleos inducidos, impulsados por la circulación de los ingresos de estos trabajadores en la economía nacional.

Asimismo, recordó que el cierre de la mina en 2024 incidió en la pérdida de 125,000 puestos de trabajo en las provincias de Panamá y Panamá Oeste, por lo que proyecta que la reactivación de la inversión tendrá repercusiones en múltiples actividades económicas.

Sobre el desempeño de la economía, Quevedo afirmó que esta muestra señales de recuperación, impulsadas por una mayor actividad del sector privado y la generación de empleos, pese a la contracción de la liquidez y la reducción de la inversión productiva registradas en los últimos años.

De acuerdo con Quevedo, se prevé que esta tendencia positiva continúe de manera moderada, respaldada por indicadores como el crecimiento en las ventas de automóviles, las cuales alcanzaron su nivel más alto de los últimos diez años.

Las declaraciones del especialista se dieron durante la presentación del Análisis del Mercado Laboral y el Rol del Observatorio del Mercado Laboral, organizado por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL).