Acodeco impone B/.65,200 en multas por mal manejo del historial de crédito

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) reveló que impuso en primera instancia 23 multas por un total de B/. 65,200.00 debido a infracciones a la Ley 24 del 22 de mayo de 2002, que regula el servicio de información sobre el historial de crédito de los consumidores. Las sanciones corresponden al periodo de enero a septiembre de 2026, según estadísticas del Departamento de Investigación de la entidad.

El principal motivo de sanción fue la inclusión de referencias de personas que nunca mantuvieron relación con el agente económico, con 10 multas por un valor de B/. 19,000.00. Le siguen la falta de eliminación de referencias por prescripción (cuatro sanciones por B/. 14,200.00) y la falta de rectificación del historial en cuanto a montos (cuatro multas por B/. 9,000.00). También se aplicaron tres sanciones por no eliminar observaciones de cuentas contra reserva (B/. 6,000.00), una multa de B/. 2,000.00 por eliminar la referencia original relacionada con una reestructuración y otra de B/. 15,000.00 por no actualizar la referencia de “activa” a “cancelada”, detalló la institució.

Por actividad económica, las empresas de cobranza concentraron la mayor cantidad de sanciones, con 12 multas por B/. 24,000.00; seguidas por los bancos, con 6 por B/. 15,100.00; las cooperativas, con 2 por B/. 7,100.00; las financieras, con 2 por B/. 4,000.00, y una distribuidora e importadora, con B/. 15,000.00. En los primeros nueve meses del año, la institución recibió 724 quejas vinculadas a la Ley 24 por solicitudes de eliminación de referencias, corrección de datos y actualización del estado de obligaciones, frente a las 1,059 quejas registradas en 2025.

Acodeco recordó a los consumidores la importancia de revisar periódicamente su historial de crédito, ya que esta información influye en la evaluación de sus solicitudes de financiamiento. En caso de detectar datos incorrectos, desactualizados o no reconocidos, las personas pueden presentar una reclamación para su revisión y corrección.