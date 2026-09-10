Acodeco: El costo de los alimentos oscila entre B/. 259.25 y B/. 294.69 en comercios de Chiriquí

El costo de la canasta básica de alimentos en la provincia de Chiriquí presentó diferencias de hasta B/. 35.45 entre comercios de los distritos de Bugaba y David, según el comparativo de precios de agosto de 2026 publicado por la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco).

El informe recopiló los precios de productos de consumo habitual en establecimientos de ambos distritos. La lista incluye carnes, pollo, pescado, embutidos, arroz, pastas, panes, vegetales, frutas, granos, aceites, lácteos, huevos, azúcar, café, jugos y condimentos, entre otros rubros.

De acuerdo con el documento de la institución, el costo total de los productos evaluados osciló entre B/. 259.25 y B/. 294.69. La cifra más baja se registró en un comercio monitoreado, mientras que el valor más alto se ubicó B/. 35.45 por encima.

El análisis también detectó que un mismo producto varía de precio de forma significativa según el establecimiento.

En Bugaba se observaron discrepancias en artículos como carne para sopa, puerco liso y pechuga de pollo, mientras que en David se registraron oscilaciones en diversos insumos de consumo frecuente.

La entidad recomienda consultar precios en diferentes locales, verificar cantidades y unidades de medida, así como leer las condiciones de las promociones. El comparativo completo de agosto de 2026 para Bugaba y David está disponible en los canales oficiales de la Acodeco.