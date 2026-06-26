Acodeco detecta incumplimientos en el transporte de Aguadulce

Durante una jornada de verificación en Penonomé a prestatarios del servicio de transporte de la ruta Aguadulce, personal de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) levantó diez actas por diversas anomalías.

De estas infracciones, cuatro correspondieron a la falta de letreros visibles que informaran sobre el descuento del 30% al que tienen derecho las personas con discapacidad, cinco por no mantener a la vista el listado de precios de los pasajes y una por la ausencia de información sobre los beneficios establecidos para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad.

El recorrido se realizó tras una denuncia recibida, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las normas contenidas en la Ley 134 de 2013, referente a los derechos de las personas con discapacidad; la Ley 6 de 1987, que establece beneficios para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad; y las disposiciones relacionadas con la exhibición de precios.

La Acodeco recuerda a los transportistas la obligación de mantener visible y actualizada la información relacionada con tarifas y descuentos legales, a fin de garantizar que los usuarios conozcan plenamente sus derechos.

Asimismo, exhorta a los consumidores a denunciar cualquier incumplimiento que afecte sus derechos, contribuyendo así a fortalecer la transparencia y el respeto a la normativa vigente.