Acodeco atiende quejas por más de B/.6.2 millones contra agencias de autos

Durante el año 2025, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) atendió 261 reclamos presentados por compradores de automóviles nuevos, lo que representa una cuantía de B/.6,201,919.36, según cifras estadísticas de la institución.

El incumplimiento de garantía fue el principal motivo de las quejas, con 202 reclamos por un monto de B/.5,257,488.32.

Ante cualquier inconveniente durante la compra de un automóvil nuevo, la Acodeco recomienda presentar la queja correspondiente en caso de que el concesionario incumpla con la garantía o con lo dispuesto en la ley.

Asimismo, es importante documentar el caso conservando contratos, facturas, órdenes de reparación, comunicaciones y cualquier otra evidencia relacionada con el reclamo.

La Acodeco recuerda que, conforme a lo establecido en el artículo 47 de la Ley 45 de 2007, los proveedores de vehículos de motor nuevos están obligados a otorgar una garantía mínima de un año o 30,000 kilómetros, lo que ocurra primero.

Cuando la garantía del fabricante sea más favorable al consumidor, esta deberá ser ofrecida obligatoriamente y entregada por escrito.

Otras causas de las reclamaciones recibidas fueron las siguientes:

* Falta de información: 23 quejas por B/.504,125.76

* Vicio oculto: 10 quejas por B/.225,599.03

* Incumplimiento de servicio: 10 quejas por B/.85,813.10

* Devolución de dinero: 7 quejas por B/.84,138.62

* Cobro indebido: 3 quejas por B/.900.94

* Cláusula abusiva: 2 quejas por B/.2,000.00

* Incumplimiento de contrato: 2 quejas por B/.24,100.00

* Custodia del bien: 1 caso por B/.16,563.42

* Veracidad de la publicidad: 1 queja por B/.1,190.17

Entre los agentes económicos con 10 o más quejas recibidas, se encuentran:

Ricardo Pérez, S.A., 27.

Petroautos, S.A., 22.

Grupo Silaba, 19.

Grupo Q Investments, S.A., 17.

Grupo Auto Comercial, S.A., 13.

Panamotor, 13.

Motion Motors, S.A., 12.

Distribuidora Automotriz Fortune, 11.

Empresas Melo/Copama, 11.

Ford Auto Panamá, S.A., 10.

Petromotors, S.A., 10.

Las marcas de autos nuevos con mayor número de quejas fueron:

Toyota, 20.

Chevrolet, 17.

Hyundai, 16.

Jetour, 16.

Changan, 12.

KIA, 12.

Nissan, 12.

Ford, 9.

GAC, 9.

Mitsubishi, 9.