Duty Free del 8 de diciembre de 2023

“Merecemos gobernantes que generen confianza”

El CONEP dijo que “Panamá exige que la campaña política que se avecina sea de propuestas de solución y no de consignas. Que quienes aspiran a manejar la cosa pública, asuman el compromiso moral de actuar con pulcritud y austeridad. Los panameños merecemos gobernantes que generen confianza”.

No se debe quitar la mirada

“Pruebas Pisa: No se debe mirar hacia otro lado. El país no avanzará con una educación deteriorada. No más pérdida de clases”, comentó Rubén Castillo presidente del CONEP.

Nuevas empresas afiliadas

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), juramentó 38 nuevas empresas. Algunas corresponden a los sectores agropecuario, industria, energía y agua, construcción e inmobiliario, automotores y equipos pesados, tecnología de la información y comunicaciones, transporte y logística, entre otros.

Fraude con las criptos

“Lo sucedido con Binance debe obligarnos a revisar nuestros procesos y tomar acción para mitigar los riesgos existentes para evitar, no solo sanciones por parte de un regulador, también hechos delictivos que puedan atentar contra la vida y dignidad humana”, comentó Rodrigo Icaza, presidente de la Cámara de Comercio Digital y Blockchain.

Hay una leve mejoría

“Aunque todos quisiéramos que nuestra educación dé mejores resultados que estos, no se puede dejar de valorar que hay una leve mejora, no podemos retroceder y debemos apuntar más alto”, comentó el director de la DGI, Publio de Gracia, sobre las pruebas PISA.