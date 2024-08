“Hay que reformas la ley de la CSS para que exista una administración realmente independiente sin esos candados y esos cortapisas, al funcionario público hay que evaluarlo y si no funciona se le tiene que sustituir”, dijo Temístocles Rosas, presidente del CoNEP.

“Los sectores que generan la mayoría de los empleos, son los que tiene mayor nivel de informalidad y precariedad laboral... El problema no está en la oferta, está en la demanda. No hay vacantes”, señaló René Quevedo, consultor laboral.

No frenar otras actividades

“La solución del tema de la mina de cobre no debe frenar la actividad de otros sectores de la Economía y mucho menos que se tome como un chantaje su solución”, así lo manifestó el economista Raúl Moreira.

“La Caja de Seguro Social (CSS) es una entidad con dinero, pero mal administrada, por lo que el nuevo director de la entidad debería ser un administrador de empresa y no un médico”, afirmó Giulia De Sanctis, presidenta de la APEDE.

“Algunos no entienden: el jubilado no cobra “salario” del gobierno sino pensión por los aportes que hizo a la CSS en los 25 o 30 años que trabajó. Es su propia plata. Y si no le alcanza tiene el derecho humano al trabajo remunerado para completar, para seguir existiendo”, dijo el abogado Aneldo Arosemena.