Duty Free del 4 de noviembre de 2026

CAMCHI: Puerto Barú transformará matriz logística

“Con una inversión estimada de 250 millones de dólares, el proyecto Puerto Barú en David se posiciona como una obra de infraestructura estratégica que transformará la matriz logística de la Región Occidental. Su ejecución impulsará la competitividad de los sectores agroindustrial, comercial y turístico, optimizando la conectividad con los mercados internacionales y generando empleo formal y sostenible”, resaltó la Cámara de Comercio de Chiriquí.

Más de 200 empresas SEM generan 11,500 empleos

El MICI y CASEM presentaron el impacto del Régimen de Sedes de Empresas Multinacionales (SEM): más de 200 empresas y más de 11,500 empleos directos, cerca de los 50% ocupados por panameños. Inversión que dinamiza la economía y abre oportunidades para nuestro talento.

Jefes de Estado confirman participación en Foro Económico

La tercera edición del Foro Internacional CAF América Latina y el Caribe 2027, que se celebrará el 27 y 28 de enero en Ciudad de Panamá, reunirá a jefes de Estado, líderes empresariales, organismos multilaterales, inversionistas, academia y emprendedores para fortalecer alianzas, atraer inversiones y avanzar en una agenda compartida para el desarrollo de la región.

Nuevos créditos del sistema bancario suman $21,413 millones

El Sistema Bancario Nacional registró $21,413 millones en nuevos créditos entre enero y septiembre de 2026, un crecimiento de 8.2% frente a igual periodo de 2025, según la Superintendencia de Bancos de Panamá. Los activos del Centro Bancario Internacional alcanzaron $171,816.2 millones y los depósitos $121,617.2 millones al cierre de septiembre.

Exportación de camarón lidera con $84.7 millones

El camarón congelado se consolidó como el principal producto de exportación de Panamá entre enero y septiembre de 2026, con ventas por $84.7 millones. El rubro lideró el crecimiento de las exportaciones nacionales, que totalizaron $822.4 millones en el periodo, un 9% más que en 2025, según el Ministerio de Comercio e Industrias. Al sumar los regímenes especiales, las exportaciones alcanzan $1,157.8 millones, con un alza de 17.2%.