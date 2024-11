Duty Free del 28 de noviembre de 2024

No se tomaron las medidas

“La rebaja en la calificación de riesgo por parte de S&P sí se pudo haber evitado, si se hubiese implementado una contención real del gasto operativo del Estado y otros gastos superfluos que diera señales que se iba a disminuir el déficit fiscal e impulsar un crecimiento sostenido”, dijo Oliver Serrano, economista.

El resultado de las acciones

”Debe existir un despertar esta mañana de que las cosas no están bien hoy, pero que es producto de las decisiones que hemos venido tomando en los últimos 14 años, ya que desde el 2011 la vitalidad de la economía panameña ha caído”, indicó el banquero y economista, Carlos Araúz.

Recomendaciones para las finanzas públicas

“Reducir deuda y fortalecer ingresos. No gastar en lo que no es necesario. Gastar muy bien, con eficiencia/eficacia. No exonerar indebidamente a quien no lo merece y cobrarle efectivamente al que debe. Se dice fácil. Hacerlo está resultando muy difícil”, comentó el abogado Carlos Barsallo.

Incertidumbre económica mundial

El Fondo Monetario Internacional (FMI) informó que “la incertidumbre económica y geopolítica está en niveles elevados. La volatilidad en los mercados financieros podría dispararse, desencadenando una interacción negativa entre los precios de los activos y el desapalancamiento”.

Congreso de tributación en Panamá

El próximo 4 de diciembre, se realizará en Panamá el Primer Congreso de Tributación Internacional, organizado por el Grupo IFA Panamá. Uno de los temas centrales será la tributación en la economía digital, un ámbito que ha revolucionado y seguirá transformando las dinámicas fiscales tradicionales.

Por el nuevo puerto de China

Sobre el megapuerto de Chancay que China estrena en Perú, el economista Óscar García, indicó que “quizás no le reste competitividad al Canal de Panamá ya que atendería flujos comerciales intra Pacífico y las exportaciones de Brasil hacia China parece les seguiría siendo más eficiente enviarlas desde puertos en el Atlántico que por carretera hasta Perú”.