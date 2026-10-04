Djokovic elimina a Zverev y alcanza semifinales del ATP 500 de Pekín

El tenista serbio Novak Djokovic, 11º del ranking ATP, venció este domingo 4-6, 6-4, 6-4 al número 2º Alexander Zverev, en cuartos de final del torneo ATP 500 de Pekín.

Su última victoria de esta envergadura llegó a finales de enero, cuando venció al número 1 italiano Jannik Sinner en semifinales del Abierto de Australia, antes de perder la final contra Carlos Alcaraz.

"Para ser sincero, es por momentos como este por los que sigo jugando, luchando. La motivación sigue siendo inmensa cuando te sientes bien y que juegas de igual a igual contra los mejores jugadores del mundo", declaró Djokovic tras el partido.

"Son esos momentos los que creo que definen los sueños de todo jugador de tenis. Este año ha sido difícil por diferentes razones, pero sigo aquí, sigo luchando y sigo dando guerra a los jóvenes", añadió.

El vencedor de 24 títulos de Grand Slam y exnúmero 1º mundial, escoge con cuidado los torneos en los que participa, y Pekín es solo el octavo del año.

Su última actuación fue una eliminación temprana en el Abierto de Estados Unidos, su primera eliminación en primera ronda de un Grand Slam en 20 años.

Al contrario, el alemán está al acecho del N.1 del ranking a sus 29 años, luego de haber ganado sus dos primeros torneos de Grand Slam esta temporada (Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos).

- Invicto en Pekín -

En semifinales, Djokovic se enfrentará al ruso Daniil Medvedev (6º), que se impuso 7-6 (7/4), 6-3 al argentino Francisco Cerúndolo.

La otra semifinal enfrentará al polaco Hubert Hurkacz (39º) contra el australiano Álex de Miñaur (10º).

Zverev y Djokovic llevaban sin verse las caras desde Roland Garros en 2025. En aquella ocasión, la victoria también fue para el serbio, tras 3 horas y 17 minutos y cuatro sets.

Desde entonces, el estatus de los jugadores se había invertido y Zverev llegaba como favorito.

Pero Djokovic, eliminado en primera ronda del Abierto de Estados Unidos hace apenas unas semanas, se ha reencontrado con su mejor tenis en Pekín para tumbar al mejor tenista de la temporada 2026.

Pese a sufrir un break temprano y a perder el primer set, Djokovic logró empatar el partido y en el tercero y último, el serbio no aflojó hasta lograr una primera bola de partido.

Tras no lograr doblegar a Zverev a la primera, Djokovic sentenció el duelo con su segunda bola de partido, pasando a semifinales y manteniéndose invicto en Pekín con 32 victorias consecutivas.