VPN: cómo utilizarlas y sus ventajas

Para usar una VPN con eficacia, debes activarla sobre todo al conectarte a redes Wi-Fi públicas. Es recomendable elegir servidores cercanos para mantener buena velocidad y activar funciones como kill switch y conexión automática. Una VPN no reemplaza otras medidas de seguridad. Para uso doméstico se recomiendan servicios confiables y con buena reputación, como Proton VPN, NordVPN, Mullvad o Surfshark. Aunque puede ser tentador, lo ideal es evitar VPN gratuitas o desconocidas y utilizarlas siempre de forma responsable y legal.