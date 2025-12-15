Tipos de phishing: “Evil Twin”

Un ataque Evil Twin (el gemelo malvado) consiste en la creación un punto de acceso Wi-Fi falso que imita a uno legítimo, generalmente en red pública, para engañar a los usuarios descuidados y hacer que se conecten.

Una vez conectadas, las víctimas pueden ser redirigidas a páginas falsas, entregar credenciales o tener su tráfico interceptado. Este método permite robar información o ejecutar ataques “man in the middle”.

Para evitarlo, se debe evitar Wi-Fi públicas inseguras y siempre usar conexiones propias para operaciones sensibles.