Desde la web

Tipos de phishing: “Evil Twin”

Tipos de phishing: “Evil Twin”
José Miguel Andrade
15 de diciembre de 2025

Un ataque Evil Twin (el gemelo malvado) consiste en la creación un punto de acceso Wi-Fi falso que imita a uno legítimo, generalmente en red pública, para engañar a los usuarios descuidados y hacer que se conecten.

Una vez conectadas, las víctimas pueden ser redirigidas a páginas falsas, entregar credenciales o tener su tráfico interceptado. Este método permite robar información o ejecutar ataques “man in the middle”.

Para evitarlo, se debe evitar Wi-Fi públicas inseguras y siempre usar conexiones propias para operaciones sensibles.

Tags:
Panamá
|