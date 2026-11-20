Entretenerse en TikTok es parte de la rutina de muchos niños, pero como padres no podemos olvidar que internet también tiene riesgos. La investigación realizada en España, que encontró más de mil videos de abuso sexual infantil en esta plataforma, es un llamado de atención. No se trata de prohibirles disfrutar de las redes, sino de acompañarlos: configurar la privacidad de sus cuentas, limitar quién puede contactarlos y restringir las transmisiones en vivo. También es importante que tengan la confianza de contar cualquier situación incómoda.