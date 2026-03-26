Tecnología y salud mental en los jóvenes

Las plataformas digitales se han convertido en espacios cotidianos para millones de jóvenes, donde el tiempo de uso y la interacción están guiados por algoritmos diseñados para captar atención.

En este escenario, el debate sobre sus efectos en la salud mental cobra cada vez más relevancia. Las plataformas no pueden ignorar los efectos de sus algoritmos.

No se trata de culpar únicamente a la tecnología, sino de exigir mayor responsabilidad y medidas reales para proteger a los usuarios más vulnerables, como lo evidenció un reciente veredicto en Los Ángeles contra Meta Platforms.