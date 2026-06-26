Tecnología para llamadas en desastres

La tecnología para localizar desaparecidos se convirtió en un recurso clave tras el terremoto en Venezuela. En ese contexto, también destacó Talk360 como alternativa para realizar llamadas sin que el destinatario cuente con internet o un teléfono inteligente.

Su uso, impulsado por recomendaciones en redes sociales, permitió mantener el contacto entre familias separadas dentro y fuera del país. Sin embargo, estas soluciones evidencian tanto la utilidad de la innovación digital en emergencias como la fragilidad de depender de infraestructuras que pueden colapsar en un desastre.