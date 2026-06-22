Taxistas usan apps como walkie-talkie

Los taxistas utilizan WhatsApp como un walkie-talkie digital que les permite coordinarse en tiempo real dentro de la ciudad. Mediante grupos de mensajería y notas de voz, se alertan entre sí sobre la presencia de pasajeros, rutas con mayor flujo y condiciones del tráfico.

Esta práctica ha convertido una aplicación cotidiana en una herramienta de trabajo esencial, facilitando la comunicación inmediata entre conductores. Así, la tecnología redefine formas tradicionales de organización en el transporte urbano sin necesidad de sistemas especializados.