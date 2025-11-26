Desde la web

Repotenciar tu PC sin ser un técnico

José Miguel Andrade
26 de noviembre de 2025

Repotenciar una PC en el hogar implica evaluar los componentes que limitan el rendimiento y reemplazarlos estratégicamente. La mejora más significativa suele ser instalar un disco de estado sólido, que reduce drásticamente los tiempos de carga. Ampliar la RAM permite ejecutar más aplicaciones simultáneamente y una operación más fluida. Actualizar la tarjeta gráfica amplia a tareas como juegos, edición y diseño. Una buena ventilación, limpieza interna periódica y pasta térmica renovada evitan caídas de rendimiento por sobrecalentamiento o futuras descomposturas.