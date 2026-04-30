Perros robot con cabezas humanas

Imagina caminar por una feria de arte y encontrarte con perros robóticos con cabezas humanas observándote fijamente. No ladran ni juegan; se mueven como máquinas y mezclan lo absurdo con lo inquietante, provocando una sensación entre curiosidad y desasosiego. Más que una excentricidad visual, la obra retrata cómo algoritmos y plataformas digitales ya no solo influyen en lo que consumimos, sino también en cómo pensamos, sentimos y entendemos la realidad que moldea silenciosamente nuestra vida cotidiana.