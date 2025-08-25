Panamá recibe PC inteligente

La tecnología personal está cambiando rápidamente: ya no se trata solo de velocidad o diseño, sino de cómo los dispositivos integran inteligencia artificial para mejorar significativamente la productividad, la seguridad y la experiencia diaria.

La combinación de autonomía, adaptabilidad y funciones inteligentes marca una nueva etapa en la forma de trabajar y crear, especialmente en un mundo híbrido donde la flexibilidad es clave. Este avance se refleja claramente en la nueva HP OmniBook X Flip, presentada recientemente en Panamá.