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Máquinas de coser con IA

Máquinas de coser con IA
03 de julio de 2026

Las máquinas de coser han evolucionado desde modelos mecánicos del siglo XIX hasta sistemas eléctricos y computarizados en el siglo XX, incorporando pantallas digitales y patrones automáticos. En la actualidad, la inteligencia artificial comienza a integrarse en estos equipos, permitiendo reconocer tipos de tela, ajustar la tensión de forma automática y sugerir configuraciones de costura. Esta transformación tecnológica ha hecho más eficiente la industria textil, aunque también plantea retos en costos, capacitación y adaptación de los usuarios a nuevas herramientas digitales.

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