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Los símbolos patrios también enfrentan los retos de la inteligencia artificial

Los símbolos patrios también enfrentan los retos de la inteligencia artificial
Evelyn González
04 de noviembre de 2026

La bandera, el himno y el escudo representan al país, pero su significado también se transmite en los espacios digitales donde hoy se informa y conversa.

En el Día de los Símbolos de la Nación, vale preguntarse cómo proteger esa identidad cuando una imagen puede modificarse en segundos y la inteligencia artificial puede fabricar videos o audios convincentes.

Una bandera alterada, un supuesto mensaje oficial o una fotografía falsa pueden circular antes de que alguien compruebe su origen.

La respuesta no consiste en desconfiar de toda tecnología, sino en aprender a verificar fuentes, revisar fechas y buscar publicaciones institucionales antes de reenviarlos. El respeto a los símbolos también exige responsabilidad al compartir contenido en internet.

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Panamá
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