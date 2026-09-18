Las cámaras de vigilancia ya no intimidan

¿Dónde quedó la vergüenza de las personas? Aunque saben que las cámaras de vigilancia están grabando, a algunas ya no parece importarles. Antes, ver una cámara podía hacer que alguien lo pensara dos veces; hoy, hay quienes entran a un minisúper, una gasolinera o un centro comercial, reciben un servicio o toman algo y simplemente se van sin pagar.

Las cámaras dejan evidencia, pero aun así algunos actúan como si nadie los estuviera viendo. Quizás el problema ya no sea la falta de vigilancia, sino que a algunos ya ni la decencia de quedar expuestos los detiene.