Laptop que se mueve sola

Una laptop con IA ya existe y funciona de una forma sorprendente. La Lenovo Auto Twist puede seguir el movimiento de la persona, abrirse y cerrarse sola y responder a la voz. Por ahora no se vende en tiendas y está en fase de prelanzamiento.

Según lo anunciado, solo cuando salga oficialmente podrá comprarse en la tienda oficial de Lenovo y en distribuidores como Amazon o Best Buy, dependiendo del país. Esto la convierte en una de las innovaciones más llamativas del momento, modernas, innovadoras y también futuristas.