La inteligencia artificial a nuestro servicio

Con el vertiginoso avance de los móviles y otros dispositivos, el acceso y desarrollo de los asistentes de IA ha crecido de forma exponencial al desarrollo de estos dispositivos, que más que ser medios para la comunicación también son centros de entretenimiento y facilitadores de tareas. La creación, edición y restauración de imágenes forma parte de los trends virales, como también los conceptos de figuras de colección y la concepción de fotografías con parientes o celebridades con las que hay desde años hasta kilómetros de distancia.