La IA para videoclips musicales

Si alguna vez has querido crear un videoclip sin pasar horas editando, Sondo - AI Music Video & AI MV puede llamar tu atención.

La aplicación usa IA para generar videos de forma rápida y sencilla, con herramientas pensadas para creadores de contenido, músicos y usuarios que disfrutan con nuevas tecnologías.

Su principal desventaja es que no cuenta con una versión gratuita ni funciones de prueba, por lo que es necesario pagar desde el inicio para utilizar la plataforma y conocer realmente todo lo que ofrece, antes de decidir si vale la inversión.