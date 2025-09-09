Inteligencia bélica no evita tragedias

Los misiles inteligentes modernos se han utilizado en conflictos alrededor del mundo, con tecnología capaz de localizar objetivos con precisión avanzada. Aunque prometen reducir daños colaterales, la realidad demuestra otra cosa: civiles inocentes siguen pagando el precio de la guerra. La sofisticación del armamento no elimina la responsabilidad humana; las vidas se pierden pese a la “inteligencia” de la máquina. Por más avanzados que sean, estos misiles continúan cobrando víctimas que nada tienen que ver con el conflicto.