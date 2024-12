Identidades históricas de las nuevas generaciones en la memoria de la invasión

Soy de la generación que no presenció la invasión de Estados Unidos a Panamá, desde la mirada de quien no vivió ese suceso podría parecer, a simple vista, una leyenda.

El 20 de diciembre de 1989 no es solo una fecha en los libros de historia, es un recuerdo vivo que sigue impactando directamente mi identidad nacional y la forma en que mi país se relaciona con el mundo. A pesar de no haber nacido en ese momento, durante toda mi vida he escuchado las historias de las personas que sí vivieron esos días.

He escuchado sus cuentos en la voz de mi padre Martín González, quien me contaba de barrios destruidos y de la nación llorando en una sola voz. En un mundo donde la desinformación puede borrar o distorsionar los hechos, las nuevas generaciones debemos comprometernos a investigar, preguntar y hablar sobre lo ocurrido.

Las redes sociales y los espacios digitales nos brindan plataformas únicas para mantener vivos estos sucesos de aquellos que vivieron la invasión y exigir justicia para quienes aún buscan respuestas.