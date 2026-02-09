Generar arte con precaución

Bananaprompts.xyz es una plataforma que permite a los usuarios compartir y descubrir “prompts” (instrucciones) para generar contenido con inteligencia artificial.

A través de este sitio, los creativos pueden explorar indicaciones detrás de obras generadas por IA y replicarlas para sus propias creaciones.

Sin embargo, se debe tener precaución, ya que el dominio es reciente y carece de una reputación consolidada, lo que plantea posibles riesgos de seguridad. Se recomienda verificar cuidadosamente el sitio antes de interactuar con él.