Frenado automático en los autos

José Miguel Andrade
06 de noviembre de 2025

Los sensores de frenado automático representan un gran avance en la seguridad vial. Utilizan cámaras, radares o ultrasonido para detectar obstáculos, peatones o vehículos, reduciendo significativamente el riesgo de colisiones al medir distancias constantemente.

Su capacidad para reaccionar más rápido que un conductor humano los convierte en una herramienta clave evitando atropellos y accidentes, además de fomentar una conducción más segura y responsable. Sin embargo, su eficacia depende del mantenimiento adecuado y de las condiciones ambientales, como lluvia o niebla.

