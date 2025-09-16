El tercer lugar digital

El tercer lugar que tradicionalmente era un espacio donde nos conectábamos fuera de casa y trabajo ha migrado al mundo digital. Cafés, parques y plazas han cedido protagonismo a redes sociales y comunidades en línea. Aunque ahora el tercer lugar rompe las barreras de los países, la conectividad de las comunidades se ha visto afectada. Las personas no conocen a sus propios vecinos, no conviven físicamente con su alrededor, pero sí son cercanos con amigos en línea. Aunque la tecnología nos ayuda a conectar, también nos desconecta.