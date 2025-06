El nuevo círculo azul de WhatsApp

Aunque ya se venía anunciando, no fue hasta que apareció el famoso círculo azul en WhatsApp. Al tocarlo, se abre un chat con Meta AI, una IA que responde preguntas usando su base de datos o buscando en Internet. Esta herramienta, basada en el modelo Llama 3, también promete generar imágenes en futuras actualizaciones. Por ahora está solo en algunos Android Y iOS pero pronto llegará a escritorio y web. No se puede desactivar ni quitar el icono, aunque puedes borrar el chat o simplemente no usarla, ya que las interacciones quedan guardadas en los servidores de Meta.