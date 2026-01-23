Desde la web

El karaoke entra en la era de la IA

Evelyn González
23 de enero de 2026

El karaoke moderno combina tecnología móvil, inteligencia artificial y experiencias sociales. Hoy, cada participante canta desde su propio celular, con letras sincronizadas, grabación individual y conexión en red.

La IA mejora la voz en tiempo real, corrige afinación, elimina voces originales y ofrece feedback vocal.

El karaoke se volvió social, con duetos remotos, rankings y gamificación. Además, aparecen micrófonos inteligentes, parlantes con mezcla automática, realidad virtual, livestreams y datos que transforman el karaoke en una experiencia digital.

Panamá
