Discos duros mecánicos vs memorias SSD

Los discos duros mecánicos (HDD) usan platos giratorios y un cabezal lector, haciéndolos más lentos, pero económicos por capacidad. Son ideales para almacenar grandes volúmenes de datos, consumen más energía, siendo vulnerables a golpes. Los SSD, basados en memoria flash y sin partes móviles, ofrecen velocidades muy superiores, menor consumo, y mayor resistencia física. Pero, su costo por capacidad es más alto. Ambos sistemas tienen sus usos recomendados: los HDD, para almacenamiento masivo, y los SSD, para rendimiento en sistemas y apps en dispositivos móviles.