Apps digitales para potenciar la lectura

Leer en 2026 es más accesible gracias a la tecnología. Dispositivos de tinta electrónica como Kindle y Boox protegen la vista y permiten personalizar la experiencia de lectura. Plataformas como Goodreads y Storygraph facilitan organizar libros, monitorear progresos y recibir recomendaciones. Las apps de audiolibros y texto‑a‑voz optimizan la revisión del contenido, mientras que herramientas de lectura rápida y diccionarios integrados fortalecen comprensión y velocidad. La lectura digital también es eficiente y adaptativa.