Apps ayudan durante las olas de calor

Las olas de calor ya no solo se enfrentan con abanicos y aire acondicionado, sino también con tecnología. Apps como The Weather Channel y Windy permiten ver temperaturas en tiempo real, sensación térmica, radar de lluvias y alertas por calor extremo desde el celular.

En Panamá, estas herramientas pueden ayudar a trabajadores, estudiantes y conductores a planificar mejor sus actividades diarias, especialmente durante jornadas con altas temperaturas y cambios bruscos del clima en distintas regiones del país.