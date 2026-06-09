App para completar el álbum del Mundial

Los tradicionales álbumes de figuritas del Mundial también han encontrado espacio en el entorno digital.

Para facilitar la organización de las colecciones, la aplicación “Figuritas”, disponible de forma gratuita para iPhone y Android, permite a los usuarios registrar las estampas obtenidas, identificar cuáles les faltan y llevar un control de las repetidas.

Además, incorpora estadísticas sobre el progreso del álbum, muestra el porcentaje completado en tiempo real y cuenta con una función de código QR que facilita el canje de figuritas.