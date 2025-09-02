Anticonceptivos con implantes y apps

La revolución anticonceptiva avanza con tecnologías que superan los métodos tradicionales. Implantes subdérmicos de liberación prolongada, anillos vaginales inteligentes y dispositivos intrauterinos con control digital ofrecen eficacia prolongada y mínima intervención, mejorando la autonomía.

A esto se suman apps como Natural Cycles, que permiten seguimiento personalizado del ciclo y recordatorios precisos, convirtiéndose en aliadas digitales del cuidado reproductivo. Estos avances permiten decidir sobre la salud reproductiva con acceso y educación.