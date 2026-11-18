Los abogados del tenista alemán Alexander Zverev, número uno del mundo, dijeron a la BBC que responderán a una nueva acción judicial que alega que el deportista tergiversó el resultado de un juicio por violencia doméstica.

Su expareja, Brenda Patea, reclama una indemnización y que se genere una orden judicial que le prohíba al tenista, de 29 años, hacer comentarios similares en el futuro.

En octubre de 2023, la justicia impuso una orden penal a Zverev por lesiones corporales contra Patea, con quien tiene una hija. El tenista impugnó dicho dictamen, ya que siempre negó los cargos, y el caso fue a juicio.

En 2024, cuando estaba en marcha en Berlín un juicio público, el tribunal dio por terminadas las actuaciones y se llegó a un acuerdo entre el deportista y su expareja.

En septiembre pasado se supo que los abogados de Patea habían presentado una demanda civil en Berlín a raíz de una entrevista que Zverev concedió al periódico deportivo francés L'Équipe en junio, al día siguiente de ganar su primer título de Grand Slam en Roland Garros.

Según la demanda, L'Équipe informó que Zverev, que también conquistó este año el Abierto de Estados Unidos, supuestamente dijo: "Mi inocencia ha quedado probada".

La demanda solicita que se ordene al alemán, "bajo pena de una multa de hasta 250.000 euros", que no repita esa afirmación, y también reclama una indemnización por el impacto que estas declaraciones han tenido en Patea.

"No fue declarado culpable, pero tampoco fue absuelto y firmaron un acuerdo en el que él se comprometía a no hablar más de este caso", dijo a la BBC el abogado de Patea, Michael Scheele.

Zverev está representado por el bufete berlinés Schertz Bergmann.

"Nuestro cliente se defenderá de la demanda. En caso de que la declaración que se le atribuye se haya hecho efectivamente en la forma alegada, la consideramos una expresión de opinión admisible, protegida" por la ley alemana, dijeron los abogados del líder de la clasificación de la ATP a la BBC.

El acuerdo extrajudicial alcanzado en Berlín en junio de 2024 se produjo el mismo día en que Zverev alcanzó por primera vez la final de Roland Garros.

Cuando se le preguntó entonces si tenía alguna duda respecto a la posibilidad de perder la oportunidad de limpiar su nombre por completo, Zverev respondió: "Eso es lo que supone retirar el caso. Eso es inocencia".

"Seguimos adelante. No quiero volver a oír jamás otra pregunta sobre este tema. Eso va para todo el mundo", añadió en ese momento.