Zverev, número tres mundial, eliminado en tercera ronda del US Open

El alemán Alexander Zverev cayó la noche del sábado ante el canadiense Felix Auger Aliassime en la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos, su peor eliminación en este Grand Slam desde 2018.

Zverev, número tres mundial, sucumbió ante Auger Aliassime (27) por 4-6, 7-6 (7/9), 6-4 y 6-4 después de tres horas y 48 minutos de batalla nocturna en Nueva York.

Con su estrategia defensiva, el alemán permitió que el partido estuviera en la raqueta de Auger Aliassime, que se mostró tan valiente como efectivo con 50 golpes ganadores por 29 de su rival.

"Esta se siente bien. Llevo viniendo desde 2018, sigo siendo joven pero llevaba unos años buscando volver", dijo el canadiense, de 25 años, que fue semifinalista en 2021 cuando era una de las grandes promesas del circuito.

La caída de Zverev es la primera de un top-3 mundial, hombre o mujer, en este US Open.

El alemán, subcampeón del evento en 2020, fue eliminado los dos últimos años en cuartos por Taylor Fritz y Carlos Alcaraz y no caía antes de octavos desde 2018.

En Wimbledon, el Grand Slam anterior, se estrelló en su debut pero en los dos Masters 1000 previos al US Open, Canadá y Cincinnati, progresó hasta las semifinales.

El sábado se vio superado por la mejor versión de Auger Aliassime, un jugador que llegó a ser sexto del mundo pero que en los últimos años no cumplió con las expectativas generadas.

El canadiense, que nunca había ganado a un top-5 de la ATP en un Grand Slam, enfrentará en octavos al ruso Andrey Rublev, decimoquinto sembrado.