Zverev es demasiado fuerte para un Jódar debutante en el Masters

El alemán Alexander Zverev debutó en el Masters 2026, el primero que juega como N.1 mundial, con una contundente victoria 6-4 y 6-4 ante el debutante español Rafael Jódar.

La primera jornada del Torneo de Maestros se completará con el segundo partido del Grupo John McEnroe, entre el estadounidense Ben Shelton (N.4) y el francés Arthur Fils (N.8).

Zverev se mostró muy contundente con su servicio, ganando el 86% de los puntos con su saque y una eficacia del 84% de primeros servicios, lo que le permitió controlar el juego en todo momento.

"Fue un partido sólido. No creo que haya sido perfecto, pero sí un muy buen comienzo de torneo", declaró Zverev, que en el pasado ya ganó dos veces el Masters (2018 y 2021).

"Una victoria por 6-4 y 6-4 en el Masters contra un jugador que está entre los ocho mejores del mundo, lo firmas seguro. Estoy contento con el inicio, pero sé que todavía tengo que mejorar", añadió.

Pese a los nervios del debut en este prestigioso torneo, Jódar plantó cara a Zverev en el primer set, pero lo perdió por 6-4 ante el poderoso servicio del alemán.

- Servicio demoledor -

El N.1 logró el 81% de los puntos con su servicio (incluidos 10 aces) en el primer set, lo que le ayudó también a superar la única dificultad en la primera manga: tras quebrar el servicio del español en el 7º juego y sirviendo para ganar el parcial, Zverev se encontró 15-40, las dos primeras bolas de break en contra del partido.

Sin inmutarse, Zverev conectó tres poderosos primeros a más de 200 km/h y un segundo igual de potente para llevarse el primer set en 41 minutos de juego.

Jódar trató de sobrevivir a la avalancha de golpes en contra en el segundo set, frente a un Zverev cada vez más confiado.

Logró levantar tres puntos de quiebre que le hubiesen dejado al borde del KO (con 5-2 abajo y saque para Zverev), pero sin poder nunca contrarrestar el servicio del alemán acabó cediendo la victoria al N.1, que cerró el partido con dos juegos en blanco.

Es la 66ª victoria de Zverev esta temporada, por sólo 18 derrotas.

El lunes se disputarán los dos partidos del otro grupo, llamado Ivan Lendl, que enfrentará al otro español en liza, Carlos Alcaraz, contra el estadounidense Frances Tiafoe y al ruso Daniil Medvedev frente al italiano Flavio Cobolli.

Ante la ausencia por lesión del italiano Jannik Sinner, ganador de las últimas dos ediciones del Masters, Alcaraz parece el principal aspirante a la victoria, tras sus recientes triunfos en Tokio, Viena y en el Masters 1000 de París.