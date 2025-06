Zverev domina a Cobolli en cuartos de Halle, Etcheverry cae ante Khachanov

El alemán Alexander Zverev, N.3 del mundo, se alzó este viernes a las semifinales del ATP 500 de Halle (Alemania), torneo sobre hierba del que se despidió el argentino Tomás Etcheverry tras caer ante el ruso Karen Khachanov.

Bajo un intenso calor en Halle, Zverev derrotó en cuartos al italiano Fabio Cobolli (24º) 6-4, 7-6 (8/6) en 1 hora y 42 minutos.

Se trata de la sexta victoria de Zverev en siete partidos sobre hierba esta temporada. La semana pasada en Stuttgart, el alemán de 28 años había cedido en la final ante el estadounidense Taylor Fritz.

Y eso que Zverev tuvo que retirarse a vestuarios al inicio de su partido ante Cobolli. "No me sentía muy bien, apareció de repente. Me dolía la tripa y fui a vomitar", explicó el alemán tras el partido.

Zverev no ha ganado un sólo título sobre hierba en su carrera (suma 24 en total).

Su rival en semifinales será Daniil Medvedev (11º del mundo), que derrotó al estadounidense Alex Michelsen 6-4, 6-3.

El ruso, campeón del US Open 2021, domina 12 a 7 sus duelos directos con Zverev, finalista del Abierto de Australia (2025), Roland Garros (2024) y del US Open (2020).

En la otra parte del cuadro, el kazajo Alexander Bublik (45º), verdugo del N.1 del mundo italiano Jannik Sinner en la ronda anterior, encadenó ante el checo Tomas Machac (23º) en cuartos de final.

Vencedor en Halle en 2023, Bublik se enfrentará a Karen Khachanov (22º), que se impuso a Etcheverry (63º) en dos sets 6-3, 6-2.