Zverev cumple ante Hanfmann y pasa a cuartos en Halle

El alemán Alexander Zverev, campeón a principios de este mes de su primer Grand Slam en Roland Garros, se clasificó este jueves a cuartos de final en el torneo ATP 500 de Halle.

El número tres mundial y primer cabeza de serie validó su boleto a cuartos al superar en dos mangas, por 6-3 y 7-6 (7/4), en 1 hora y 20 minutos, a Hanfmann (59º), después de un primer partido esta semana en el que Zverev perdió un set contra el checo Vit Kopriva.

El rival de cuartos, el viernes, saldrá del duelo entre el italiano Mattia Bellucci (74º) y el belga Raphaël Collignon (51º).

El tenista alemán, que busca el primer título ATP de su carrera sobre césped, estuvo muy sólido con su servicio.

En la mitad del cuadro donde está Zverev, el otro cuarto de final enfrentará a los estadounidenses Ben Shelton (5º) y Taylor Fritz (9º), que se midieron el pasado domingo en la final del torneo de Stuttgart, entonces con triunfo para Shelton.

Shelton encadenó este jueves su sexta victoria en otros tantos partidos en hierba esta temporada, superando a su compatriota Ethan Quinn (66º) en un disputado pulso, por 6-3, 5-7 y 6-4, mientras que Fritz no tuvo tanto desgaste para deshacerse del húngaro Fabian Marozsan (61º) por 6-2 y 6-4.

-- Torneo ATP de Halle

- Individual masculino - Segunda ronda:

Alexander Zverev (GER/N.1) derrotó a Yannick Hanfmann (GER) 6-3, 7-6 (7/4)

Ben Shelton (USA/N.3) a Ethan Quinn (USA) 6-4, 5-7, 6-4

Taylor Fritz (USA/N.5) a Fabian Marozsan (HUN) 6-2, 6-4