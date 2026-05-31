Zverev cumple ante De Jong y jugará ante Jódar en cuartos de Roland Garros

El alemán Alexander Zverev, tercer jugador mundial y que busca su primer título del Grand Slam, se clasificó este domingo para los cuartos de final de Roland Garros al vencer al "lucky loser" neerlandés Jesper de Jong (106º) por 7-6 (7/3), 6-4 y 6-1.

Zverev resolvió el partido en apenas 2 horas y 14 minutos, poniendo punto final a la aventura de su rival, repescado para el cuadro principal por la baja del francés Arthur Fils y que eliminó en la última semana al suizo Stan Wawrinka y al ruso Karen Khachanov.

En un Roland Garros marcado por las eliminaciones de varios de los grandes favoritos, Zverev resiste a esa masacre y en cuartos protagonizará un choque muy atractivo contra el español Rafa Jódar (29º), una de las nuevas sensaciones del circuito ATP.

"Es un jugador muy joven y muy talentoso. Hace un tenis increíble, así que será un reto difícil. Pero tengo que creer en mí, estaré preparado", afirmó el tenista de Hamburgo.

Zverev solo tembló en el partido en su inicio, cuando se vio pronto con un 3-0 en contra, antes de ir remontando para acabar mostrando un juego muy superior al de su rival.