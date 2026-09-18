Zidane ofrece su primera lista con Francia; sin Tchouaméni y con galones para Mbappé

El nuevo seleccionador de Francia, Zinédine Zidane, ofreció este viernes una primera nómina de 23 jugadores en la que no figura el centrocampista Aurélien Tchouaméni ni el delantero Marcus Thuram, pero sí Kylian Mbappé, al que confirmó como capitán de los Bleus.

Zizou, nombrado el 28 de julio en sustitución de Didier Deschamps, iniciará su mandato al frente de la selección francesa en cuatro partidos de la Liga de Naciones, ante Turquía y Bélgica el 25 y 28 de septiembre de visitante, y ante Italia y de nuevo Bélgica el 2 y 5 de octubre en el Stade de France.

"Kylian Mbappé será mi capitán", afirmó el antiguo entrenador del Real Madrid, dando continuidad a la decisión de Deschamps, que había otorgado el brazalete de los Bleus a Mbappé.

El delantero del Real Madrid es el máximo goleador de la historia de la selección francesa con 66 goles en 106 partidos.

En la primera nómina de Zidane figuran cinco debutantes con el combinado galo: el arquero Guillaume Restes, los defensas Andy Diouf y Jérémy Jacquet, el centrocampista Lucas Da Cunha y el delantero Esteban Le Paul.

- Nómina de Francia para los partidos de Liga de Naciones de la UEFA:

Arqueros: Mike Maignan (AC Milan/ITA), Robin Risser (Lens), Guillaume Restes (Toulouse)

Defensas: Andy Diouf (Inter Milán/ITA), Jeremy Jacquet (Liverpool/ENG), Ibrahima Konate (Real Madrid/ESP), Pierre Kalulu (Juventus/ITA), Jules Kounde (Barcelona/ESP), Maxence Lacroix (Chelsea/ENG), Adrien Truffert (Bournemouth/ENG), Dayot Upamecano (Bayern Munich/GER)

Centrocampistas: Eduardo Camavinga (Real Madrid/ESP), Rayan Cherki (Manchester City/ENG), Lucas Da Cunha (Como/ITA), Manu Kone (Roma/ITA), Adrien Rabiot (AC Milan/ITA), Warren Zaire-Emery (Paris Saint-Germain)

Delanteros: Bradley Barcola (Liverpool/ENG), Ousmane Dembele, Desire Doue (Paris Saint-Germain), Esteban Lepaul (Rennes), Kylian Mbappe (Real Madrid/ESP), Michael Olise (Bayern Munich/GER)