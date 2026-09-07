Zheng da otro golpe en el US Open tumbando a Swiatek; Cerúndolo busca cuartos

La china Zheng Qinwen irrumpió este lunes en los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos con otra sorprendente victoria frente a la polaca Iga Swiatek, antes de que el argentino Francisco Cerúndolo buscara también el boleto en la pista central.

Zheng, campeona olímpica en los Juegos de París 2024, sigue deslumbrando en su retorno a Nueva York tras una grave lesión de codo que la tiene descendida en el puesto 121 del ranking mundial.

En el US Open necesitó ganar tres partidos de clasificación pero, una vez en el cuadro principal, ha sacado ya del camino a dos campeonas de Grand Slam.

Primero despachó el sábado a la local Madison Keys, ganadora del Abierto de Australia en 2025, remontando un 5-0 de desventaja en el tercer set hasta quedárselo por 7-5.

Este lunes repitió la misma proeza frente a Swiatek, una campeona de seis trofeos grandes, incluido el US Open de 2022.

La jugadora china comenzó el partido 5-0 abajo ante la ex número uno mundial y fue capaz de darle la vuelta con siete juegos seguidos para quedarse con el primer set por 7-5.

El segundo parcial se lo apropió por 6-3 después de romper dos veces el servicio de una desesperada Swiatek.

La polaca abandonó la pista entre lágrimas al cerrar su primer año sin títulos de Grand Slam desde 2021.

"Supongo que aquella remontada 5-0 no fue suerte, es todo lo que puedo decir", dijo una satisfecha Zheng sobre la pista.

"No empecé el partido bien pero poco a poco fui encontrando mi ritmo. Hacía mucho tiempo que no jugaba en esta pista central", recordó.

Zheng, de 23 años, se sometió a una cirugía de codo en julio de 2025 y, tras reaparecer en febrero, no superó la primera ronda en Roland Garros y Wimbledon.

"Quiero darle las gracias a mi equipo. Hemos estado trabajando muy duro, por eso estoy aquí", dijo mirando al palco donde estaba su entrenador, el español Pere Riba, quien en 2023 guio hasta el título a la estadounidense Coco Gauff.

- Andreeva debutará en cuartos -

Antigua número cuatro mundial, Zheng enfrentará en cuartos a la ganadora del duelo del lunes entre la japonesa Naomi Osaka y la kazaja Elena Rybakina.

El turno matinal también vivió la primera clasificación a cuartos de Nueva York de la rusa Mirra Andreeva.

La campeona del pasado Roland Garros, de 19 años, remontó un set en contra ante la austriaca Anastasia Potapova, quien terminó el partido lesionada.

Andreeva, quinta del ranking mundial, batió a Potapova (25º) por 5-7, 6-4 y 6-3 en una trepidante pugna de dos horas y media que tuvo un triste epílogo.

Tras levantar un primer set en contra, Andreeva servía con ventaja 5-3 en el último parcial cuando Potapova se desplomó en la pista tras lastimarse la pierna izquierda.

La jugadora, nacida en Rusia, hizo un mal gesto al agacharse en carrera a devolver una pelota y tuvo que recibir atención médica durante varios minutos.

Potapova decidió regresar a la cancha y, tras perder los dos últimos puntos, recibió entre lágrimas un abrazo de consuelo de Andreeva en la red.

"No es obviamente la manera en la que quieres terminar el partido ni en la que quieres ver a una de tus buenas amigas terminar el partido", dijo después Andreeva.

La pupila de la española Conchita Martínez chocará en cuartos contra la ganadora del duelo entre Gauff e Iva Jovic, la nueva perla del tenis local.

- Zverev tras los pasos de Alcaraz -

En la rama masculina, el argentino Francisco Cerúndolo buscaba sus primeros cuartos del US Open después de su sonado triunfo anterior ante Taylor Fritz, antiguo subcampeón del torneo.

Cerúndolo, número 25 del ranking mundial, regresó a la pista central para enfrentar a la promesa belga Alexander Blockx, que apartó del camino al italiano Flavio Cobolli, quinto sembrado.

En la noche el alemán Alexander Zverev, primer cabeza de serie, intentará embarcarse en unos cuartos de final en los que ya está instalado el español Carlos Alcaraz, vigente campeón.

Zverev chocará contra el italiano Luciano Darderi, número 22 de la ATP.

En los otros cruces el estadounidense Learner Tien se medirá al ruso Karen Khachanov y el neerlandés Botic van de Zandschulp al francés Arthur Gea.