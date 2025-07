Yeray Álvarez, del Athletic, está suspendido por control antidopaje positivo

El defensa del Athletic Bilbao Yeray Álvarez anunció el jueves que fue suspendido provisionalmente por haber dado positivo en un control antidopaje tras un partido de la Europa League contra el Manchester United, a causa de una sustancia que dijo haber tomado involuntariamente.

El central, de 30 años, explicó que tomó "de forma involuntaria" un medicamento preventivo contra la caída del cabello que contenía una sustancia prohibida, ya que desde que padeció cáncer testicular se trata contra la alopecia.

Álvarez fue diagnosticado con cáncer en 2016 y, tras seguir el tratamiento, volvió a jugar en 2017. Ese mismo año, sin embargo, sufrió una recaída, pero consiguió regresar por segunda vez en 2018.

"Desde que superé mi enfermedad, llevo años siguiendo un tratamiento contra la alopecia y, tras estudiar el caso, hemos comprobado que el positivo se dio porque tomé de forma involuntaria un medicamento preventivo contra la caída del cabello que contenía una sustancia prohibida", escribió Álvarez en el comunicado.

"El procedimiento disciplinario se encuentra actualmente en fase de instrucción y sujeto a confidencialidad, por lo que estoy provisionalmente suspendido y no estoy autorizado a realizar declaraciones públicas adicionales", agregó.

Su test positivo, según indicó, se produjo tras la derrota en casa del Athletic de Bilbao ante el Manchester United por 3-0 en la ida de las semifinales de la Europa League el 1 de mayo.

El defensa también disputó el encuentro de vuelta y dos partidos más de la Liga española antes del final de la temporada.

Según el propio Álvarez, la noticia de su positivo le llegó "hace unas semanas", lo que supuso "un golpe muy duro" para él.

"No me lo podía creer, dado que jamás en mi vida he consumido sustancias prohibidas", explicó.

El Athletic Club afirmó de su lado en un comunicado que "lamenta el error humano de Yeray", y expresó su "total respaldo" al defensor.

El organismo rector del fútbol europeo, la UEFA, no respondió por el momento al pedido de un comentario al respecto.